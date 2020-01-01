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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:43 ص
جريدة الدستور
حسن الهتهوتي
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تسابق الصِغار قبل كبارهم، وتحولت الغرفة الممتلئة بالسلع الغذائية إلى خلية نحل تعمل في سباق مع الزمن؛ لتجهيز حقائب تحوي خيرات في طريقها إلى الأسر الأكثر احتياجًا من حولهم؛ في محاولة لرسم ابتسامة على وجوههم في عيد قد يمر قاسيًا عليهم من ضيق الحال؛ غير أن 1300 أسرة كانت الجهود تُبذل من أجلهم.

في منشية جمال عبد الناصر بمنطقة حلوان، جنوب القاهرة، تجمّع اتحاد شبابي حمل اسم المنطقة ليواصل أعماله التطوعية من أجل أهالي النطاق الجغرافي الذي يعيشون فيه؛ والمناطق المجاورة بحلوان، بعد وصول تبرعات من أحد فاعلي الخير، تكفي لتعبئة 1300 حقيبة سلع غذائية تحوي الكثير من الضروريات التي تحتاجها الأسرة.

هاني نوح، أحد أعضاء اتحاد منشية جمال عبد الناصر، قال لـ"الدستور" إن الأعمال تجري منذ أن تسلموا التبرع من محمد توفيق؛ صاحب إحدى الشركات الخاصة بحلوان، للدفع بهم من خلال الاتحاد، لكل مناطق حلوان؛ والتي يملك أبناء الاتحاد خبرة في مجال الأعمال التطوعية، إضافة لكشوف تضم أسماء وبيانات الحالات الأكثر احتياجًا، والتي يستهدفونها بالمساعدات متى توفرت.

ليلة العيد في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها الدولة، لم تكن تمر سعيدة عليهم في حال غير هذا؛ لكنها مرّت باحتفال اعتبروه الأروع في عمل الخير، فتسابق الصغار لتعبئة الحقائب وحملها من أجل توصيلها للسيارة التي كانت تعتزم نقل الخيرات للأسرة المستهدفة.. سعادة غامرة بدا عليها الأطفال في مهامهم، أظهرتها محاولاتهم الدؤوبة لحمل حقائب ثقيلة، من أجل النهل أكثر من نهر الخير.

تمر الساعات مع العمل الجاد، وتُنقل معها المساعدات في قافلة تلو الأخرى نحو مناطق الحالات الإنسانية، يتنفس معها "نوح" ورفاقه الصعداء؛ بأن جزءًا هامًا من مهمتهم التي يجهزون لها منذ أسابيع، أصبح واقعًا؛ وذهبت التبرعات لمستحقيها، ليواصلوا بها مسيرة بدأت منذ بداية كورونا في مصر، والتي شملت توزيع أدوية وأسطوانات أكسجين، ومساعدات عينية ومادية للعمالة المؤقتة من أبناء المنطقة.

لم تكد كتيبة الخير تستريح من عناء ساعات متواصلة، حتى كانت أصوات التكبيرات تُعلن أن نسائم فجر العيد قد حلّت؛ لتبدأ معها مهمة جديدة في الخير، لتوزيع اللحوم التي جرى توفيرها؛ للفقراء؛ للتخفيف من معاناتهم في هذه المناسبة الهامة.
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)
«حقائب الخير».. أطفال يسبقون أبائهم في صناعة 1300 ابتسامة بحلوان (صور)

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