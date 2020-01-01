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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يقدم التهنئة لجنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:43 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود، بفرق قوات الأمن بالعزب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رافقه اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، واللواء درويش حسين حكمدار الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

خلال الزيارة، شارك محافظ الفيوم، الجنود وضباط الصف إفطارهم، ثم قدم التهنئة للجميع مؤكداً لهم أنهم درع مصر الأمين وحصنها الحصين لافتا إلى أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل وأشقائهم من أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن.

وأضاف المحافظ "أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات"، مشيراً الى جهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مثمناً وعي الشعب المصري في العبور من هذه الأزمة.

وأشاد محافظ الفيوم بدور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل استقرار الوطن لإحداث التنمية الشاملة، مؤكداً أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخ جاذب للاستثمار والعمل، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم .
محافظ الفيوم يقدم التهنئة لجنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى
محافظ الفيوم يقدم التهنئة لجنود وضباط الصف بمناسبة عيد الأضحى

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