«الصحة العالمية»: تأثير كورونا يمتد للقلب والأوعية الدموية

قال رئيس الطواريء الصحية لمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل راين، إن تأثير فيروس كورونا المستجد لا يقتصر فقط على الجهاز التنفسي ولكنه يمتد إلى الأوعية الدموية والقلب.وأوضح راين، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا يسبب التهابا في الرئتين، ولكن تبين أيضا أن هذه العملية الالتهابية يمكن أن تمتد إلى نظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والأعضاء الأخرى، مضيفا "نحن لا نعرف ما هو تأثيره على المدى الطويل".وأضاف راين أن فيروس كورونا يؤثر في أشكاله الحادة بشكل رئيسي على كبار السن أو أولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض أخرى، مشددا على عدم تعريض النفس بصورة متهورة للمخاطر، لأن المخاطر في الوقت الحاضر لا يمكن تحديدها بشكل واضح.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذر، أمس، الشباب من أنهم ليسوا بمنأى من خطر فيروس كورونا المستجد في حين أنهم يتعاملون في بعض البلدان باستخفاف حياله، ما يؤدي إلى زيادة معدلات انتقال الفيروس.