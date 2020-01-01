إحالة 3 متهمين بقتل موظف لسرقته بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام الكلية، بإحالة 3 متهمين بقتل موظف لسرقة نصف مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية العاجلة.وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين بأنه موظف بشركة عقارات وكان بحوزته مبلغ نصف مليون جنيه.وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهما أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المبلغ المسروق.وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.