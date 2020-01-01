حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات ترصد حجاج بيت الله الحرام، وهم يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى.وأدى ضيوف الرحمن اليوم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى.وذلك وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها المملكة العربية السعودية ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، وقام رجال الأمن بجهود مميزة من أجل التسهيل على الحجاج للوصول للمسجد الحرام.