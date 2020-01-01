إصابات كورونا تصل إلى 54 ألفا و249 في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 54 ألفا و249 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6166 وتعافى 200 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 22 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.