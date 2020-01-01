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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف القليوبية»: لا خروقات بالمساجد خلال صلاة العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:27 ص
مسجد
مسجد
كتب صلاح حسنى
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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، عدم وجود أي خروقات بالمساجد بالمحافظة، والالتزام ببث شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك عبر مكبرات الصوت فقط، إلى جانب غلق جميع المساجد خلال نقل الشعائر والاقتصار على وجود العامل أو المؤذن فقط، وعدم رصد أية مخالفات من المواطنين والاقتصار على أداء صلاة عيد الأضحى بالمنازل.

من جانبه عقد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اجتماعا بغرفة عمليات المساجد بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في إطار متابعة احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تضمن الاجتماع عدة توجيهات أهمها شن حملة نظافة بجميع المساجد من الداخل على أن تشمل النظافة محيط المساجد وواجهاتها ومداخلها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الالتزام بتكبيرات العيد التي تبثها الإذاعة المصرية وإذاعتها عبر مكبرات الصوت بالمساجد فقط دون الزوايا، كما أنه جرى التأكيد على تواجد الإمام وعمال المساجد فقط بالمسجد وعدم السماح لغير العاملين بالدخول مع غلق المسجد ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية.

وأضاف "أبو السعود"، أنه جرى التنبيه على كل إدارة برفع تقرير بنتيجة المتابعة فور انتهاء التكبيرات مع ذكر المخالفات إن وجدت، موضحا أنه جرى التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد والزوايا وانتظام العاملين بها من عدمه، موجها الشكر للجميع على ما جرى بذله من أجل الحفاظ علي بيوت الله فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح أن إجمالى عدد صكوك الأضاحي وصل إلى 2850 صكا حتى الآن، حيث يبلغ سعر الصك 1800 جنيها، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الصكوك، لافتا إلى أن المديرية تبذل قصارى جهدها فى مشروع صكوك الأضاحي للتيسير على المضحين وإيصالها للمحتاجين ومستحقيها، موجهًا الشكر لكل المشاركين فى هذا المشروع.

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