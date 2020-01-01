5482 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5482 إصابة و161 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5509 إصابة و129 وفاة في إحصائية الخميس.وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، أمس الخميس، 834499 حالة على مستوى البلاد.وقال مسؤولون إن 129 شخصا توفوا جراء المرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13802.