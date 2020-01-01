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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل غرفة عمليات مركزية بشمال سيناء.. وصلاة العيد بالمنزل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:22 ص
شمال سيناء
شمال سيناء
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أدى المواطنون بشمال سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك في المنازل، وذلك بسبب الإجراءات المتبعة لمنع التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرص المواطنون على سماع تكبيرات العيد والخطبة المذاعة عن طريق مكبرات الصوت في بعض المساجد.

وعقب انتهاء صلاة العيد بدأ المواطنون بذبح الأضاحي، واتجهوا لمقاعد ودواوين العائلات للتهنئة بالعيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

ومن جانبها، أعلنت محافظة شمال سيناء التزامها بقرارات مجلس الوزراء خلال فترة العيد المبارك، وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة ملتزمة بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال عطلة العيد، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خلال عطلة العيد.

وأكد المحافظ مجددا على الإغلاق التام لكافة الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ، ومتابعة تنفيذ ذلك عن طريق المسئولين، إلى جانب منع تواجد الباعة الجائلين في أماكن الترفيه، ومناطق الحدائق، والمنتزهات، والشواطئ أو بالقرب منها، علاوة على عدم السماح بتوقف السيارات الخاصة بجوار أو بالقرب من المنتزهات والحدائق والشواطئ، حيث تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إليها لعدم السماح بدخول أتوبيسات الرحلات أو المينى باصات أو أي سيارات خاصة إلى الشواطئ أو المنتزهات.

ومن جانبها، استعدت مديرية التموين والتجارة بتوفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق.

وأعلن فتحي راشد أبو حمدة، وكيل وزارة التموين في المحافظة، أنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد وبأسعار في متناول الجميع، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد، وطرحها في الأسواق من ( لحوم، ودواجن، وأسماك، وسكر، وأرز، وشاي، وزيت، وسمن وغيرها)، مشيرا إلى أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب الدقيق وتشغيل المخابز طوال اليوم خلال أيام العيد.

و استمرار تشغيل سوق الجملة المركزي لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، عن رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، وتوفير كميات من الأدوية لمواجهة الحالات المرضية خلال أيام العيد، لاستقبال حالات الطوارئ، فضلا عن التواجد الكامل للفرق الطبية في المستشفيات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم مجانا.

وعلى صعيد متصل، أكد محافظ شمال سيناء، على فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي بأسعار رمزية ومخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين.

من جهتها قالت الدكتورة عبير حجاب، وكيل مديرية الطب البيطري، في شمال سيناء أن مجازر المحافظة جاهزة لذبح أضاحي المواطنين، وفتحت أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى غروب شمس رابع أيام العيد، مشيرة إلى تواجد طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح والكشف على الأضحية.

وأعلنت عن توفير جهاز سونار في مديرية الطب البيطري بالعريش للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعا التضحية بالإناث العشار، وذلك مقابل أجر رمزي.

وشددت على عدم ذبح الإناث العشار أو صغيرة السن داخل المجازر، علاوة على رفض أي ذبيحة غير مطابقة للشروط.

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