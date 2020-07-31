هالة صدقي تهنئ متابعيها بعيد الأضحى (صورة)

هنأت الفنانة هالة صدقي، متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت النجمة صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"كل سنه وكلنا بألف خير يا رب"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين منهم أمينة خليل، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف.مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع خالد عز.