1090 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 69 ألفا و884 إصابة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت 20 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألف و693 شخصا.وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 598 شخصا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 38 ألفا و752 شخصا منذ بداية الوباء.وشهدت منطقة لفيف أكبر معدل إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 147 حالة تليها منطقة إيفانو فرانكيفسك بـ 147 إصابة ثم العاصمة كييف بـ 110 إصابات.ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا وحتى 31 أغسطس المقبل.