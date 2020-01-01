وصلة رقص للجزارين منطقة بحري بحي الجمرك (صور)

في مشهد ترفيهي لنشر البهجة والفرح، أدى الجزارون منطقة بحري بحي الجمرك، وصلة رقص بالسكاكين على صوت الأغاني الشعبية وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.وشهدت منطقة بحري بحي الجمرك تجمع عدد من المواطنين لأداء فريضة ذبح الأضاحي بداخل المحال الحاصلة على تصريح رسمي من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة.من جانبه أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عدد من القرارات الاحترازية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لمواجهة وباء كورونا المستجد.- التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانا أيام العيد وذلك بالمجزر الألى بمنطقتي العامرية وابي قير.- حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم وفى حال المخالفة يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشىء لأصله.- على أصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها يتقدمون للحى المختص اعتبارا من يوم الأحد 1972020 وحتى يوم الخميس 2372020 للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية.- شن حملات تفتيشية للطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ وفى حال ضبط المخالفة يتم غلق للمحل لمدة 60 يوم والإحالة للنيابة المختصة.- فرض غرامة قيمتها 20 ألف جنيه غرامة مقابل إعادة الشىء لأصله و25 ألف جنيه غرامة بيئة حال إقامة شادر أو الذبح خلال أيام العيد بدون ترخيص.