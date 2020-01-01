627 إصابة بكورونا في فيكتوريا الأسترالية

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان ثمان حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و627 إصابة جديدة وذلك مقابل 723 حالة و13 وفاة قبل ذلك بيوم.وارتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية جراء الجائحة إلى 112 أي أكثر من نصف إجمالي الوفيات في أنحاء أستراليا.ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 10 آلاف حالة في حين بلغ الإجمالي في البلاد أكثر من 17 ألفا.