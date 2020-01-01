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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

627 إصابة بكورونا في فيكتوريا الأسترالية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:23 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان ثمان حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و627 إصابة جديدة وذلك مقابل 723 حالة و13 وفاة قبل ذلك بيوم.

وارتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية جراء الجائحة إلى 112 أي أكثر من نصف إجمالي الوفيات في أنحاء أستراليا.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 10 آلاف حالة في حين بلغ الإجمالي في البلاد أكثر من 17 ألفا.

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