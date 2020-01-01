بدء ذبح أضاحي الأوقاف بالمجزر الآلي بأبو سمبل

أكد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح أضاحي الأوقاف انطلقت مباشرة من مجزر أبو سمبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك تبلغ 1800 جنيه.