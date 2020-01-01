الأوقاف: عيد الأضحى المبارك هو عيد التضحية والبذل والعطاء

دعا الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، المسلمين تقوى الله حق تقاه، وشكره على نعمه وهداه، وأن يعلموا أن يومنا هذا يومٌ عظَّمه الله (عز وجل) ورفع قدره، فكان مسكَ الختام للأيام العشرة التي أقسم الله تعالى بها لشرفها، فقال سبحانه: { وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ }، وبين النبي (صلى الله عليه وسلم) منزلتها وفضلها، حيث قال (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ) يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: (وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشيء).وقال العيسوي، في خطبة عيد الأضحى التي ألقاها اليوم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن قال (الله أكبر، الله أكبر - الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر - الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر اللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحَمْدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ وبحمدِهِ بكرةً وأصيلًا، هذا هو عيد الأضحى المبارك، لله تعالى فيه نفحات، لله تعالى فيه رحمات، لله تعالى فيه تهليل وتكبير وتحميد وتمجيد وتقديس، جمع الله فيه شرف الزمان وشرف المكان لحجاج بيت الله الحرام، فقبله يوم عرفة، وهو يوم مغفرة الذنوب، حيث يقول نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ...)، وبعده أيام التشريق الثلاثة، وهي أعظم الأيام عند الله (عز وجل)، حيث يقول (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ).وأكد العيسوي أن عيد الأضحى هو عيد التضحية والبذل والعطاء، في سبيل مرضاة رب العالمين، وللتضحية أنواع ومجالات كثيرة، منها التضحية بالمال، ومنها: التضحية بالنفس، والتضحية من أجل البناء والتنمية، والارتقاء بالمجتمع، سواء كانت بالفكر أو بالعلم أو بالوقت أو بالجُهد من أجل تخفيف الأعباء عن الآخرين ومساعدة المحتاجين وقضاء حوائجهم، يقول سبحانه {وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، مضيفا فما أجملَ التضحيةَ إذا كانت خالصةً لوجه الله (عز وجل)، لنُرضيَ ربَّنا، وننتصرَ على أعدائنا، ويَعُمّ الخير والأمن على بلادنا.وأوضح أن من صور التضحية بالمال: ما يقدمه المسلمون في هذا اليوم مِنَ الأضاحِي إحياء لسُنَّة أبينا إِبْراهيمَ (عليهِ السلام)، فالأضحيةُ شعيرةٌ من شعائر الله (عز وجل)، وسنةٌ من سنن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، للتوسعة على الأهل والجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين، يقول (صلى الله عليه وسلم): ( إِنََّ أَوَّلَ ما نَبْدَأُ في يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قبل الصَّلاةِ فَإِنَّمَا هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، ليس من النُّسكِ في شَيْءٍ).وتابع العيسوي قائلا: فما أعظمَ أن يتقربَ العبد من ربه في هذا اليوم العظيم بالبذل والعطاء من مال الله الذي أنعم به عليه، وأمره بالإنفاق منه، لقضاء حوائج الناس، أو إطعام جائع، أو كساء عارٍ، أو إعانة محتاج، ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، يقول سبحانه: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، وما أجملَ أن تكون التضحيةُ بالتكافل والتراحم، فيرحم القويُّ الضعيفَ، ويعطف الغنيُّ على الفقير، ويعطي القادرُ ذا الحاجة، يقول (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ)، وبهذا يكون المجتمع متحابًّا متماسكًا، كما شبهه الرسول (صلى الله عليه وسلم) بأنه كالجسد الواحد، حيث قَال (صلى الله عليه وسلم): ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ).وأوضح العيسوي، أن من أنواع التضحية: التضحية بالنفس، وهي أعلى وأرقى أنواع التضحية، ومن صورها ما تبذله قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية للدفاع عن الوطن وعن الأرض والعرض، فهم يؤدون واجبًا عظيمًا ويثابون عليه خيرًا كثيرًا ؛ لأنهم يرابطون في سبيل الله، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: (رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا )، فبذل النفس في سبيل الوطن من أعلى صورِ التضحية، حيث عدّها الشرع شهادة في سبيل الله، تجعل صاحبها في صحبة الأنبياء والصديقين، قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}.وبشر النبي (صلى الله عليه وسلم) حُرَّاس الوطن الذين يضحون بأنفسهم دفاعًا عن وطنهم بالأمان من النار، فقال (صلى الله عليه وسلم): (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ، عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله).ثم كبر العيسوي قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر -- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر -- الله أكبر الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين، اللهم صلّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.وقال العيسوي، إن فرحة العيد وبهجتَه لن تكتمل إلا بالتكاتف والتعاون والتراحم بين الناس، وإدخالِ الفرحة والسرورِ على المرضى والفقراء واليتامى والمساكين، والعملِ على قضاءِ مصالحهم وحوائجهم، وتفريجِ كربهم، فحين سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): ( أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ – يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ – شَهْرًا).وأضاف العيسوي: فما أحوجنا أن نستلهمَ هذه المعاني الإيمانية العظيمة من التضحية والبذل والعطاء، حتى تكتمل فرحتُنا بالعيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيد أمن وأمان، وسلم وسلام، على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، داعيا اللهم وحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وأصلح أحوالنا، اللهم أرحم موتانا، واشف مرضانا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا.اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن ترفع عنا البلاء والوباء، وأن تفرج عنا ما نحن فيه، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأرضَ اللهم عن السيدة نفيسة وعن آل البيت الأطهار، وعن الصحابة الأبرار.