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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

127 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:12 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 127 حالة إصابة جديدة بينها 123 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84292 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم و11 حالة في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع ثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في تيانجين، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2063 حالة غادر منها 1985 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78974 شخصا، مشيرة إلى أن 18461 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 279 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه جرى أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض بينها 5 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 246 حالة منها 93 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3151 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 25 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 467 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1660 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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