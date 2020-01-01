رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:25 ص
أوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
واصلت مديرية أوقاف الإسكندرية، انعقاد غرفة عمليات المديرية، بمسجد ابى العباس المرسى، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة والإطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة.

كما كلف «خشبة» مديرى الإدارات بتشكيل غرف عمليات مصغرة كل فى إدارته لمتابعة أحوال الإدارات ورفع تقارير مفصلة عن الحالة العامة، وقد قام أعضاء الغرفة الرئيسية بالمرور على عدد من الإدارات الفرعية وتكليف المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية حسب الخطة الموضوعة.

وأكد وكيل الوزارة أن التقارير الأولية تفيد بأن الأوضاع مستقرة وهادئة.
أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى
أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى
أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى
أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى
أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى
أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020 كاملة.. قصص أفلام العيد

إذاعة القرآن الكريم تعتذر عن واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

الصور

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

حظر التجول وراء تجاوز معدلات الطلاق حالات الزواج للمرة الأولى بالكويت

نقص الحديد أثناء الطفولة يقلل من فعالية اللقاحات

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2020 وخلال باقى أيام العيد

أحدث وأجمل صور معايدة عيد الأضحى 2020

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية