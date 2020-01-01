أوقاف الإسكندرية تكثف المرور على المساجد في أولى أيام عيد الأضحى

واصلت مديرية أوقاف الإسكندرية، انعقاد غرفة عمليات المديرية، بمسجد ابى العباس المرسى، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة والإطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة.كما كلف «خشبة» مديرى الإدارات بتشكيل غرف عمليات مصغرة كل فى إدارته لمتابعة أحوال الإدارات ورفع تقارير مفصلة عن الحالة العامة، وقد قام أعضاء الغرفة الرئيسية بالمرور على عدد من الإدارات الفرعية وتكليف المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية حسب الخطة الموضوعة.وأكد وكيل الوزارة أن التقارير الأولية تفيد بأن الأوضاع مستقرة وهادئة.