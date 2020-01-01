بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة





تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتي تُقام بمسجد السيدة نفيسة، فى تمام الساعة 5:38 بتوقيت القاهرة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.وفى وقت سابق، قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه يتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة "رضى الله عنها"، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء.وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أنه سيتم اقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.