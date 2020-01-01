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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:18 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران.

وأضاف بومبيو، بحسب شبكة "روسيا اليوم RT"، أن العقوبات الجديدة تستهدف 22 مادة قال إنها تستخدم في البرامج النووية والعسكرية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني.

ووصف بومبيو ذلك بأنه "توسع كبير" للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأمريكية وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.

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