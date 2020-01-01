الولايات المتحدة تسجل 1417 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1417 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 150283 حالة بسبب الفيروس التاجى.وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4 ملايين و405932 حالة بزيادة 65935 إصابة عن إحصاء سابق.وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو، وكان الإحصاء السابق قد أعد قبل يوم.ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.