ضبط عشرات من البطاقات التموينية فى حملة على المخابز بالأقصر

ضبطت حملة تابعة لمديرية تموين الأقصر، 171 بطاقات تموينية لدى عدد من المخابز، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.وقال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة تموين الأقصر، إن المديرية لن تتهاون في ضبط أي بطاقات مجمعة لدى المخابز، مشيرا إلى أنه تم تحذير كافة المواطنين من ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز للحصول على الدقيق بدلًا من الخبز.وأهاب وكيل وزارة التموين في الأقصر بالمواطنين عدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب المخابز لأي سبب، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة لبطاقاتهم والتأثير على جودة وإنتاج الخبز البلدي.