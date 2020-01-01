ارتفاع إصابات كورونا فى ليبيا إلى 3438 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل البلاد لـ 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بينهم 157 حالة مخالطين.وقال بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان رقم 145، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه استلم أمس 30 يوليو، عدد (933) عينة موزعة علي النحو التالي، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (466) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (46) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (58) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (46) عينة، مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (297) عينة.وأضاف المركز، وكانت النتائج، عدد (717) عينة سالبة، وعدد (216) عينة موجبة، منها عدد (59) حالات جديدة، وعدد (157) حالات مخالطين.وأشار المركز إلى أن عدد 8 حالات تماثلت للشفاء فيما سجل المركز عدد ( 2) حالات وفاة.وفي وقت لاحق، أعلن المركز أنه بالحصيلة الجديدة من الإصابات، تكون البلاد سجلت إجمالي عدد اصابات 3438 حالة، منها 2761 حالة نشطة، فيما تماثل للشفاء 604 حالة وتوفى 73.