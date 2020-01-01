بسبب العطلات.. كورونا يتوحش غرب أمريكا

كشفت مسئولة بالبيت الأبيض، أن عدوى فيروس كورونا المستجد تزداد وتتوحش في الغرب الأوسط الأمريكي، بسبب العطلات، إذ أعلنت ولاية أوهايو عن تسجيل إصابات يومية قياسية.وقالت ديبورا بيركس، منسقة فريق العمل المعني بمكافحة كورونا في البيت الأبيض، لشبكة "فوكس" الإخبارية إن الفيروس "يصعد" من الجنوب إلى أوهايو وكنتاكي وتنيسي وميزوري وكانساس ونبراسكا "بسبب العطلات وغيرها من أسباب السفر"، مشيرة إلى أن من بين علامات ازدياد تفشي كورونا صدور أوامر بوضع الكمامة في ولاية ويسكونسن.يذكر أن الولايات المتحدة ما زالت أشد دول العالم تضررًا بالفيروس حيث سجلت أكثر من 150 ألف وفاة، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين إصابة.