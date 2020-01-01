البرازيل تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 57837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1129 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت، حتى الآن، أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 91263.وتأتي البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 4 ملايين و600 ألف إصابة، وما يقرب من 155 ألف حالة وفاة.