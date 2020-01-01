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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مرشح لانتخابات الشورى بفيروس كورونا فى بنى سويف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:05 ص
الانتخابات
الانتخابات
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب "ش.ا.ع" أحد المرشحين بنظام الفردي على الانتخابات الشورى بمحافظة بنى سويف لمجلس الشيوخ بفيروس"كورونا المستجد" وتم إحتجازه بعزل مستشفى التأمين الصحي عقب ثبوت إيجابيته للفيروس.

وخضع المرشح وأمين أحد الأحزاب بالمحافظة للفحص الطبي والمعملي بمستشفى التأمين الصحي، عقب وصوله المستشفى مصابًا بأعراض وتبين بعد إجراء التحاليل والمسحة الطبية اللازمة، إيجابيته لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحالته مستقرة، وتم إحتجازه بإحدى غُرف العزل بالمستشفى.

وتلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، أوراق المرشحين للإنتخابات، والذين وصلوا إلى 23 مرشحًا بعد استبعاد أحدهم لعدم استكمال الأوراق.

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