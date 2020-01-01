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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«السياحة» تكشف حقيقة منع المايوه الشرعى بالمنشآت والفنادق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:26 ص
الفنادق السياحية
الفنادق السياحية
رامى حسين
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كشفت وزارة السياحة، أن ما تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بشأن منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى «البوركيني» في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية، غير تابعة لسلطة السياحة.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن هذه القرية لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار وإنما تخضع للمحليات.

وأضاف «العاصي»، أنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ«المايوه الشرعي» أو «البوركيني»، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة، ومطابقة للمواصفات الصحية.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة أصدرت من قبل منشورًا في هذا الشأن، وتم تعميمه علي الفنادق والمنتجعات السياحية، مناشدًا من يتعرض لمثل هذا الأمر أن يتقدم بشكوى لوزارة السياحة والآثار.

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