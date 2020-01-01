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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقيب محامين بنى سويف: اعتمد على زملائى ومستقبل وطن خلال انتخابات الشيوخ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:46 ص
نبيل حميدة
نبيل حميدة
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال نبيل حميدة نقيب المحامين ببني سويف، اليوم الجمعة، اننى أعتمد على المحامين وحزب مستقبل وطن بالمحافظة خلال انتخابات مجلس الشورى بعد ترشحي للإنتخابات بنظام الفردي، مطالبًا المحامين بدعمه لإجتياز تلك الإنتخابات نظرًا لتواجدهم في كافة أرجاء المحافظة.

وقال حميدة، فى تصريحات صحفية "نعمل جميعًا من أجل مؤسسات الدولة ودعم النقابة لأنها تعتبر من ضمن تلك المؤسسات فدعمكم في خروج أهاليكم وأصدقاءكم للتصويت بالإنتخابات".

وأضاف نقيب محامين بني سويف، ترشحت من أجل تقديم الخبرات التي اكتسبتها منذ سنوات لخدمة أهالي المحافظة، فمجلس الشيوخ منوط به تعديلات دستورية وقوانين تمس الدستور والمراقبة، مضيفًا أن المجلس سيكون به جميع الخبرات في كافة المجالات، مطالبًا أهالي بني سويف بالنزول إلى الشارع والمشاركة في الإنتخابات.

وكان النقيب قد تقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام "الفردي" عن حزب مستقبل وطن وحصل على رقم 3 ورمز "القلم" ليتنافس مع 22 مرشح آخرين، على أحد 3 مقاعد "فردية" مُخصصة لدائرة بني سويف، حيث ستجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 من شهر أغسطس القادم وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020م.

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