لطيفة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك (صورة)

شاركت المطربة التونسية لطيفة، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها هنأت من خلالها الجمهور بعيد الأضحى المبارك.وظهرت لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بدلة باللون الأزرق، واعتمدت مكياج ناعم زاد من إبراز جمالها، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة.وعلقت الفنانة لطيفة على الصورة، قائلة: "‎كل سنة وأنتم طيبين وبخير وكل حد يتمنى أمنية تتحقق له إن شاء الله، عيد أضحى سعيد".وأعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب".وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على "يوتيوب" وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى.وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.