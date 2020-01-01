رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

لطيفة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك (صورة)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:53 ص
لطيفة
لطيفة
رباب الأهواني
طباعة
شاركت المطربة التونسية لطيفة، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها هنأت من خلالها الجمهور بعيد الأضحى المبارك.

وظهرت لطيفة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بدلة باللون الأزرق، واعتمدت مكياج ناعم زاد من إبراز جمالها، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة.

وعلقت الفنانة لطيفة على الصورة، قائلة: "‎كل سنة وأنتم طيبين وبخير وكل حد يتمنى أمنية تتحقق له إن شاء الله، عيد أضحى سعيد".

وأعلنت لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب".

وقالت لطيفة إنها خلال أيام سوف تطرحها عبر قناتها على "يوتيوب" وأنها تهديها لكل جمهورها الذى حضر مهرجانات تونس العام الماضى.

وطرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.
لطيفة
لطيفة
لطيفة
لطيفة

موضوعات متعلقة

حكم صيام من أفطر «الفرض» على أذان خاطئ.. الإفتاء تجيب

استقرار الأعداد.. الصحة: 46 وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

أضحية فاسدة.. تحذيرات من شراء مواشي «الجلالة» في عيد الأضحى

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020 كاملة.. قصص أفلام العيد

الصور

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2020 وخلال باقى أيام العيد

أحدث وأجمل صور معايدة عيد الأضحى 2020

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2020

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية