10 مراكز بالقليوبية تسجل صفر إصابات بكورونا

سجلت 10 مدن بالقليوبية، أمس الخميس، صفر إصابات بفيروس كورونا، بينما سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق 80 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8605 حالات إصابة بفيروس كورونا.وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن «الخانكة، والقناطر الخيرية، والعبور، وبنها، وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وطوخ، وقليوب، وقها، وكفر شكر»، سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا.وجاءت خريطة الإصابات منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم كالتالي: «مركز ومدينة الخانكة 723 حالة إصابة، والعبور 179، والقناطر الخيرية 635، وبنها 2181، وشرق شبرا الخيمة 850، وغرب شبرا 1184، وشبين القناطر 716، وطوخ 983، وقليوب 695،ومدينة قها 47، وكفر شكر 412».كان الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد أعلن إنه تقرر عودة مستشفى قها المركزي لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كانت مخصصة لعلاج وحجر مصابي فيروس كورونا المستجدوأضاف وكيل الوزارة، أن جميع المستشفيات التي كانت مخصصة للحجر الصحي كمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وبنها التعليمي، وشبين القناطر، ستعود هي الأخرى لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى تدريجيًا، بجانب تقديمها علاج الكورونا في جزء بسيط منها يبعد عن الأقسام الأخرى، حتى تعود بكامل طاقتها إلي الخدمات العلاجية وعلاج المرضى، وإجراء العمليات الجراحية سواء الكبرى والصغرى.