ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بورش تصنيع السفن فى الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في مساطح وورش تصنيع السفن وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لكشف أسباب الحريق، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مساطح السفن خلف مسجد الشهداء بمنطقة رأس التين بدائرة قسم الشرطة، دون حدوث أي إصابات.وعلي الفور انتقال ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق دون حدوث إصابات، بعد ما دفعت قوات الحماية المدنية 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق داخل السفن.وبالمعاينة الأولية والفحص تبين نشوب الحريق في مسطاح السفن نتيحة وصول جسم مشتعل من قبل قوات الحماية المدنية حيث لم يسفر عن إصابات وجاري التعامل مع الحريق وتبريد موقعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.