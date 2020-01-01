رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكى: اليونان طلبت 50 طائرة تركية بدون طيار

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:35 ص
طائرة تركية بدون
طائرة تركية بدون طيار
وكالات
طباعة
أكد موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي، أن شركة تركية متخصصة بتصنيع الطائرات بدون طيار، أعلنت عن عقد لبيع مجموعة من 50 طائرة تكتيكية مصغرة لوزارة الدفاع اليونانية.

وأشار الموقع، نقلا عن شركة "Assuva Savunma Sanayi" الثلاثاء الماضي، إلى أن "طائرتين من دون طيار (Proton Elic RB-128)، أرسلتا إلى اليونان واجتازتا بنجاح اختبارات القبول".

وقال رئيس الشركة رمزي باسبوج، إنها "أول صفقة تصدير للشركة إلى دولة عضو في حلف الناتو وعضو في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "حصلنا على جميع تراخيص التصدير اللازمة للتصدير إلى اليونان"، مؤكدا أن "الشركة باعت سابقا أنظمة الطائرات ذاتها للقوات المسلحة التركية والصينية والسريلانكية".

ويمكن استخدام هذه الطائرة في مهام البحث والإنقاذ، والكشف عن المخابئ تحت الأرض والمتفجرات والألغام الأرضية والمواد الكيميائية.

وتتميز الطائرة بكاميرا حرارية، يمكنها التقاط الصور من مسافة تصل إلى 1 كيلو متر، وعلى عمق 50 مترا تحت الأرض.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 38 في انقلاب أتوبيس بـ«صحراوي قنا»

إذاعة القرآن الكريم تعتذر عن واقعة رفع أذان المغرب قبل موعده

حكم صيام من أفطر «الفرض» على أذان خاطئ.. الإفتاء تجيب

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

الصور

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2020 وخلال باقى أيام العيد

أحدث وأجمل صور معايدة عيد الأضحى 2020

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2020

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية