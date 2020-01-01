«الهجرة غير الشرعية»: افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر قريبًا

أكدت السفيرة نبيلة جبر، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، أن مصر تستمر في توفير الحماية للفئات المستضعفة.وأضافت «جبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكستر نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن مصر تمتلك قانون يواجه الهجرة غير الشرعية، ويوضح العقوبات الرادعة على المهربين، مشيرة إلى أنه أول قانون يتم اعتماده في الشرق الأوسط.وأفادت، بأن مصر لم يخرج منها أي مركب مهرّب منذ سنوات، وذلك باعتراف الدول الأجنبية نفسها المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين.وأوضحت، أن مصر تراعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتساعد الشباب في إيجاد فرص عمل لإيجاد حلول بديلة عن الهجرة.وتابعت: «المواطن المهاجر بطريقة غير شرعية شخص ضعيف، مما يسهل على عصابات الاتجار بالبشر استغلالهم، لذلك فإن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لأول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وسيتم افتتاحه قريبًا».