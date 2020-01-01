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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الهجرة غير الشرعية»: افتتاح أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر قريبًا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:02 ص
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
الشيماء زيدان
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أكدت السفيرة نبيلة جبر، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، أن مصر تستمر في توفير الحماية للفئات المستضعفة.

وأضافت «جبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكستر نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن مصر تمتلك قانون يواجه الهجرة غير الشرعية، ويوضح العقوبات الرادعة على المهربين، مشيرة إلى أنه أول قانون يتم اعتماده في الشرق الأوسط.

وأفادت، بأن مصر لم يخرج منها أي مركب مهرّب منذ سنوات، وذلك باعتراف الدول الأجنبية نفسها المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت، أن مصر تراعي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتساعد الشباب في إيجاد فرص عمل لإيجاد حلول بديلة عن الهجرة.

وتابعت: «المواطن المهاجر بطريقة غير شرعية شخص ضعيف، مما يسهل على عصابات الاتجار بالبشر استغلالهم، لذلك فإن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر تضع حاليًا اللمسات الأخيرة لأول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وسيتم افتتاحه قريبًا».

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