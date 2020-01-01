تركيا:ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأظهرت بيانات الوزارة تشخيص 967 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 229 ألفا و891 وأشارت البيانات إلى أن تركيا سجلت 15 وفاة جراء الفيروس في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و.674.ووفقا للبيانات، وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 4 ملايين و754 ألفا و.331.