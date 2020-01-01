ارتفاع إصابات كورونا فى الغرب الأوسط الأمريكى مع زيادة السفر

قالت ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن العدوى تزداد على ما يبدو في الغرب الأوسط الأمريكي وذلك بعدما أعلنت ولاية أوهايو عن تسجيل عدد إصابات يومي قياسي وصدور أوامر بوضع الكمامة في ولاية ويسكونسن.وقالت بيركس لشبكة فوكس الإخبارية إن الفيروس "يصعد" من الجنوب إلى أوهايو وكنتاكي وتنيسي وميزوري وكانساس ونبراسكا "بسبب العطلات وغيرها من أسباب السفر".ولا تزال الولايات المتحدة أشد دول العالم تضررا بالفيروس حيث سجلت أكثر من 150 ألف وفاة.