تامر أمين: الأعياد تجمع ولا تفرق.. وديننا أمرنا بإفشاء السلام

هنأ الإعلامى تامر أمين، المسلمين في جميع دول العالم بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الأعياد تجمع ولا تفرق أيا كانت الديانات، متابعًا: "ديننا الإسلامي أمرنا بإفشاء السلام والفرحة".وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار" مساء الخميس، أن الحجاج نفروا من عرفات إلى مزدلفة، مؤكدًا على سعادة الجميع ببيت الله الحرام، لافتًا إلى أن جميع المسلمين يتمنون الذهاب إلى بيت الله الحرام.وأوضح أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول: "انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج، أشهدكم أنى قد غفرت لهم".