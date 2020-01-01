الأقصر تحذر زائرى المقابر: «ستتعرضون للمساءلة»

بدأت سلطات محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، في إغلاق المنتزهات العامة والحدائق ومنطقة كورنيش النيل، وذلك تنفيذًا لقرار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمنع أي تجمعات للمواطنين خلال احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك.من جانبه هنأ المستشار مصطفى ألهم المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، وفى هذا الصدد أكد على عدة إجراءات، منها أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.وتنص الإجراءات على التأكيد على عدم إقامة صلاة العيد بالساحات والمساجد، وغلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، وضبط أى مخالف فى حال عدم التزامه.كما تم التأكيد على ذبح لحوم الأضاحى من خلال المجازر العمومية وضبط المخالفين بالذبح خارج المجازر أو فى غير الأماكن المخصصة.كما أهابت المحافظة بالمواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة طوال فترة إجازة العيد، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات لمنع تجمعات المواطنين تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وأكد محافظ الأقصر على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم المذبوحة والمجمدة فى منافذ بيع وزارة التموين والمنافذ المختلفة، وكذا توافر الوقود والبوتجاز ومراقبة الأسواق بشأن السلع الأساسية المتعلقة بعيد الأضحى.وشدد محافظ الأقصر على التزام قائدى سيارات النقل الجماعى بارتداء الكمامات للسائقين وللركاب.كما أكد على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.ووجه رؤساء المدن برصد أى أعمال بناء مخالف، والتعامل بحسم معها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.