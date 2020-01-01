العثور على جثة شاب أثناء حراسته لحظيرة مواشى ببنى سويف

عثر أهالي قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة شاب أثناء حراسته لحظيرة مواشي بأرض زراعية ملك والده.وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد محمد محسن مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد ورود بلاغًا من أهالي القرية على جثة هامدة لشاب، بجور أرض زراعية بزمام القرية.وانتقل الرائد أحمد بهجت رئيس وحدة مباحث مركز إهناسيا لموقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية وأقوال أهالي القرية، أن الجثة لشاب يدعى "احمد ص.ف.ع" 20 عامًا، ومقيم بذات القرية، ولقي مصرعه إثر ضربه بآلة حادة على الرأس، أثناء حراسته لحظيرة مواشي بأرض زراعية ملك والده.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.