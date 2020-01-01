وليد توفيق: كورونا حرمتنى من الغناء فى الأعياد

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إنه لم يعيش أيام العيد ويمارس طقوسه كما يفعل الآخرين، موضحًا أنه عندما كان شابًا، كان يعمل ليلًا من أجل مساعدة والده في نفقات الأسرة التي يبلغ عددها 10 أفراد، وتابع:«ومن هنا أريد أن أوجه رسالة لكل شاب عليك بالعمل».وأضاف «توفيق»، خلال اتصال عبر «سكايب»، ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصري، قائلًا: «العادات والتقاليد العربية في التعامل مع الأعياد تكاد تكون متشابهة».وتابع:«عندنا نزور المقابر، ومن ثم نعود للبيت لأكل المعمور، ومن ثم الذهاب إلى السينما، وأنا معشتش العيد كتير، يمكن عيد ولا عيدين فى حياتي؛ لآني كنت أعمل بالليل علشان أساعد والدي، فالحياة لم تكن سهلة، أنا بغني في العيد لكن كورونا حرمتني من الحكاية دي هذه الأيام».