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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

الأسطورة الحيّة.. مذكرات هاني شنودة (ملف خاص)

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:36 م
جريدة الدستور
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تجربة فريدة تقدمها دار ريشة» للنشر والتوزيع بالتخصص في مجال نشر المذكرات والسير الذاتية، حيث بدأت إنتاجها بمذكرات لعدد من الشخصيات البارزة في الوسطين الفني والثقافي.

«الدستور» تحتفي بالمولود الجديد في عالم النشر وبالإصدارات القيمة عبر نشر فصول من 4 إصدارات للدار هي مذكرات هاني شنودة للكاتب مصطفى حمدي، ومذكرات فريد شوقي لإيريس نظمي، ومذكرات محمد رشدي لسعيد الشحات، و«ساكن في سواد النني» وهي مذكرات الإعلامية نهال كمال عن حياتها مع الشاعر عبدالرحمن الأبنودي.











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