نجوى إبراهيم تحصل على 50 جنيها «عيدية» من الإبراشي

أقدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، على طلب "العيدية"، من الإعلامى وائل الإبراشى، فى موقف طريف على الهواء، وذلك خلال مشاركتها له تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصري.وقدم "الإبراشي"، عيدية إلى الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم التي تشاركه حلقة اليوم ببرنامج "التاسعة"، وكانت قيمتها 50 جنيها.وقال "الإبراشى": "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال وهذه العيدية رمزية"، فعلقت الإعلامية القديرة قائلة: "بتمشى فى الشارع بكام يعنى معاك كام يا وائل فى جيبك"، فرد "الإبراشى" بـ3 آلاف، فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتدينى 50 جنيها، فرد "الإبراشى": "لأن فيه ناس كتير".