المنشآت الفندقية: لم نسجل أي إصابة بكورونا

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك 650 فندقا بدأت العمل على استقبال السياح، مشيرا إلى أن هناك لجنة من وزارتي السياحة والصحة يقومان بحملات تفتيش مستمرة ومفاجئة على الفنادق لضمان التزامها بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، مساء الخميس، أنه لا يوجد أي مشكلات تواجه الفنادق واستقبال السياح أو المصريين، وهناك التزام كبير من جانب الفنادق في اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة كورونا.ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق تصل إلى 50% إلى 80% المصرح بها، وهذه نسبة جيدة، موضحا أن الفنادق تستقبل مصريين وأجانب أيضا، متابعا: "ننتظر من الاتحاد الأوروبى أن يفتح الطيران إلى مصر، ومعظم الأجانب ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، ولم تثبت أى حالة كورونا في الفنادق خلال المرحلة الماضية.