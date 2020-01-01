نيللي كريم: «مبحبش أعمل مشاهد جريئة أخجل منها»

قالت الفنانة نيللي كريم، إن كل مخرج له مطلق الحرية في تقديم عرض العمل على الفنان، حتى لو كانت تتضمن مشاهد حميمية، والاختيار يرجع إلى الفنان بالقبول أو الرفض.وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا بفضل السينما الحقيقية، وأعيش المشاعر حقيقية، يعني لما بحب حد بحضنه، حتى لو في التمثيل لو اقتضى المشهد كده.. وكل واحد حر يعمل اللي عايز يعمله".وأكملت: "لو بعمل قصة لروميو وجولييت فمش هينفع تكون بتحبني وواقف بعيد عني 5 أمتار ومش بتبصلي"، متابعة: "ومثلا لو البطلة بتموت مش منطقي إنك تبقى واقف تبصلها من غير ما تنقذها".واستطردت: "كل مخرج له فنانين يفضل العمل معهم، وكل فنان يميل إلى مخرج معين أيضًا يحب العمل معه، حيث إنها روابط في أفكار بينهم".وواصلت: "في فيلم 6 7 8 للمخرج محمد دياب، الذي يتحدث عن التحرش، لم يلمسني أحد في هذا الفيلم، ورغم ذلك أخذ جوائز كثيرة، حيث قام بتصويره بزوايا معينة ليخرج بهذا الشكل"، مضيفة: "مبحبش أعمل فيلم أخجل منه وأعمل مشاهد فيه أخجل منها، آه أحب أعمل مشاهد حب، لكن بطريقة غير مبتذلة، وهي دي السينما نضيفة المشاعر".