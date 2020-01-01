تقديرات أمنية إسرائيلية: حزب الله لم يتنازل عن تنفيذ عملية انتقامية ضدنا

أوضحت التقديرات الأمنية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أن حزب الله اللبناني لم يتنازل عن تنفيذ عملية رد انتقامية لمقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية بسوريا.وأكدت أن حالة التأهب القصوى مستمرة، والطرقات التي أغلقها الجيش الإسرائيلي بالشمال يتظل مغلقة، خوفًا من تنفيذ عمليات أمنية ضد الجيش من لبنان، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وأشارت تقديرات أمنية إسرائيلية، في وقت سابق، اليوم، إلى أن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، متردد في الرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا.وأوضحت إن هذا التردد جاء بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية في لبنان، وتخوفًا من أي يؤدي التصعيد مع إسرائيل، إلى حالة غضب شعبي هناك.وأشارت إلى أن هناك مخاوف أمنية إسرائيلية من أن يشن حزب الله اللبناني هجومًا عنيفًا ضد إسرائيل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الحزب اللبناني يبحث مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي.