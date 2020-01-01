«أمن القاهرة» ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد الأضحى

انتهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من إعداد خطة تأمين محكمة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة وحماية المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.حيث اعتمدت الخطة على رفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات ونشر الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة بكافة المحاور والمنشأت الحيوية وكذا الدفع بقوات الشرطة النسائية وقوات خاصة في المناطق المتوقع تزاحم المواطنين بها للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وشملت الخطة ربط كافة الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالضباط بغرفة عمليات كبرى بالمديرية، فضلا على المتابعة اللحظية المستمرة مع رؤساء القطاعات ومديري المباحث والبحث الجنائي لتنفيذ خطة محكمة تستهدف ضرورة احترام حقوق الإنسان في الشارع وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين وبث روح الطمأنينة بينهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية ونشر سيارات الإغاثة حفاظا على سلامة المواطنين.