أمور شرعية يجب على المضحي معرفتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد.ولفتت إلى أنه في هذا العام يمكن للمضحي أن ينتظر حتى انتهاء الصلاة التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.ونبهت على المضحي هذا العام، بالالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك، لما فيه من رعاية للمصلحة العامة والخاصة.وأكدت على عدم ترك مخلفات الذبح في الشوارع، لما في ذلك من إيذاء للناس ونشر للأوبئة والأمراض، مع التنبيه على أنه لا يصح تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة الشخصية سلوك ديني وحضاري.