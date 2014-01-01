ضبط مسجل خطر بحوزته 20 لفافة هيروين بـ15 مايو

تمكنت وحدة مباحث 15 مايو برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على مسجل خطر قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن قيام المتهم "ع. ا. م"، 29 سنة، عاطل ومقيم بحي 3، سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 1255 لسنة 2014 جنح مايو سلاح بدون ترخيص، بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 لفافة هيروين ومبلغ مالي.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1324لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.