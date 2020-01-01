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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

خريطة قنوات «mbc مصر» أول أيام عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:18 م
mbc مصر
mbc مصر
منة سالم
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تقدم مجموعة قنوات (إم بي سي مصر) غدًا الجمعة، مجموعة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات المتنوعة، احتفالا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعرض قناة (إم بي سي مصر 1) أول أيام العيد في تمام الخامسة مسرحية "بابا جاب موز"، وفي تمام العاشرة مساء فيلم "ظرف طارق"، كما تواصل عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، حيث تعرض مسلسل "ابن حلال"، الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "سرايا عابدين" 9 مساءً.

وعلى صعيد آخر تواصل قناة (إم بي سي مصر 2) عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، وتعرض مسلسل "الكبير" بطولة أحمد مكي الساعة 11 مساء.

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