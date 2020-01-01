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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجوى إبراهيم لـ نيللي كريم: «طلع دمك خفيف يا sugar»

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:14 م
نيللي كريم
نيللي كريم
الشيماء زيدان
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قالت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، للفنانة نيللي كريم، إن مسلسل بـ "100 وش"، كشف عن جانب كوميدي كنتي تخفينه، متابعة: "انتي دمك زي الشربات.. طلع دمك خفيف يا sugar".

وسألت "إبراهيم"، خلال تقديمها حلقة "ليلة العيد" مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، الفنانة نيلي كريم: "خدتي العيدية؟ لترد عليها نيللي كريم: "لسه مخدتهاش.. بس متعودة أخدها وهديها لأولادي.. وأنا بحب الاحتفالات."

وقالت نيللي كريم للإعلامية نجوى إبراهيم: "أكبر عيدية بتجيلي لما ولادي كلهم يتجمعوا مع بعض ونقضي وقت حلو مع بعض، متابعة: "الحب شيء مهم في حياة الإنسان، وأفضل حياتي الشخصية أن تكون في صندوق مقفول ومش بحب أتكلم عن علاقتي بخطيبي."

وأكملت مازحة: "الصحفيين بيتدخلوا بطريقة صعبة في حياة الفنان، بس احنا مبنعرفش أي حاجة عن حياة الصحفيين."

واستطردت: "تعمدت أن أقدم المسلسل الكوميدي بـ "100 وش"، حتى يخرج الناس من الحالة التي يعيشونها هذه الفترة، خاصة أنني قدمت الفترة الماضية أعمال درامية حزينة، وكنت أحتاج أنا أيضًا أن أضحك."

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