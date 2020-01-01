تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة في السلام

قرر قاضي المعارضات بنيابة السلام، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة وترويج الاقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 16 عبوة منشطات- مبلغ مالى– هاتف محمول)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.