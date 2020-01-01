على جمعة: الأزهر كان له دور كبير في نشر التصوف

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، خلال مشاركته في ملتقى جبل العلم الرقمي بالمغرب عبر شبكة الإنترنت، إن الأزهر الشريف كان له دور محوري ومشهود في نشر التصوف العلمي داخل وخارج مصر، وهذا كلام معروف للجميع.وتابع "جمعة" خلال مشاركته في ملتقى جبل العلم، أن الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، كان له دور محوري وإيجابي في تشكيل انطباع جيد عن التصوف الإسلامى عند الكثير من الناس سواء داخل مصر أو خارجها، ولذلك يعد هذا الرجل من شيوخ الأزهر الكبار الذين قاموا بنشر الفكر الإسلامي الصحيح.